نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكسيوس": ويتكوف يقدم عرضا جديدا لحماس عبر ناشط إسرائيلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قدم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي اقتراحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة من خلال ناشط سلام إسرائيلي.



وأكد موقع "أكسيوس" أن الاقتراح الأمريكي الجديد يتضمن صفقة شاملة في الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة. ويهدف الاقتراح إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الكبير الذي تخطط إسرائيل لشنه لاحتلال مدينة غزة.

وذكر مصدران مطلعان لـ "أكسيوس" أنه في الأحد الماضي، لعب ويتكوف الغولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقشا الوضع حول حرب غزة.

وقال المصدران إن ترامب وجه ويتكوف ببذل دفعة جديدة للتوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

ثم طلب ويتكوف من رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بَحبح، الذي كان قناة اتصال خلفية لـ "حماس" في الأشهر الأخيرة، أن يخبر المجموعة أنه إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فسيؤكد ترامب انتهاء الحرب.

وقام بحبح بتوصيل الرسالة إلى "حماس" وعاد إلى ويتكوف لاحقا خلال الأسبوع برسالة من "حماس" تعبر عن الاستعداد للذهاب نحو صفقة شاملة، كما شددت "حماس" في الرسالة على أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يتم في وقت واحد مع الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر على علم بالأمر.

بالإضافة إلى بَحْبَح، أنشأ ويتكوف أيضا قناة اتصال خلفية جديدة لـ "حماس" من خلال ناشط السلام الإسرائيلي غرشون باسكين.

وقال مصدران إن ويتكوف طلب من باسكين نقل مبادئ عامة لصفقة وقف إطلاق نار شاملة لـ "حماس".

إلا أن باسكين رفض التعليق لـ "أكسيوس"، وكذلك ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ولد باسكين (69 عاما) في مدينة نيويورك وانتقل إلى إسرائيل في عام 1978، حيث عمل في منظمة مجتمع مدني تركز على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان على اتصال لسنوات عديدة مع مسؤول حماس غازي حمد. واستخدمت أجهزة المخابرات الإسرائيلية باسكين كقناة اتصال خلفية مع حماس.

وساعد باسكين في جهود الوساطة التي أدت إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس من 2006 إلى 2011