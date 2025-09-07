العالم اليوم - ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 08:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وجاء حديث ترامب بعد ساعات من هجوم جوي روسي هو الأضخم على أوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022.

وردا على سؤال عمّا إذا كان مستعدا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نعم، أنا مستعد"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

بالتزامن مع تصريح ترامب، قال مسؤول أميركي إن الضربة الروسية الأخيرة على كييف ليست إشارة إلى رغبة موسكو بإنهاء الحرب دبلوماسيا.

واندلعت النيران الأحد في مقر الحكومة الأوكرانية في كييف جراء هجوم جوي روسي هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن خمسة قتلى بينهم اثنان في العاصمة.

من جهته، استنكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، الضربات "الجبانة" التي شنتها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يأخذ السلام على محمل الجد".