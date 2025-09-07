نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا بالتعاون مع أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة مستعدة لتشديد العقوبات على روسيا، وذلك بالتعاون مع الدول الأوروبية.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة دونالد ترامب مستعدة لفرض عقوبات على روسيا: "نحن مستعدون لتشديد الضغط على روسيا".

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة لتشديد العقوبات بالتعاون مع الدول الأوروبية، ونحن بحاجة إلى انضمام شركائنا الأوروبيين إلينا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخشى أن يؤدي فرض عقوبات على روسيا إلى إفشال المفاوضات الجارية حول الأزمة الأوكرانية.

وعقد يوم الخميس الماضي اجتماع ما يطلق عليه تسمية "تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أجرى القادة الأوروبيون محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتسمت بالتوتر بسبب اختلاف المواقف بشأن العقوبات ضد روسيا