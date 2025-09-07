نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Daily Mail: تصريحات رئيس الأركان البريطاني تعني أن الغرب يفضل إطالة أمد الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبرت صحيفة Daily Mail بناء على تصريحات رئيس هيئة الأركان البريطانية توني راداكين بشأن النزاع في أوكرانيا، أن الغرب لا يسعى بجدية إلى إنهاء النزاع.

وأوضح الكاتب البريطاني بيتر هيتشنز في مقال نشرته الصحيفة أن استمرار الحرب "لسنوات عديدة مقبلة" قد لا يكون صدفة، ملمحا إلى أن الغرب ربما يفضل إطالة أمدها، لأن سياساته في المنطقة تركز على منع روسيا من تعزيز قوتها.

وجاءت انتقادات هيتشنز تعليقا على تصريحات راداكين التي دعا فيها أوكرانيا إلى مواصلة القتال لإلحاق الضرر بروسيا.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن "الحزب الأوروبي المؤيد للحرب ما زال متمسكا بنهجه".

ولفت بيسكوف إلى أن ذلك يتناقض مع توجهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذين أبديا رغبة في إنهاء النزاع