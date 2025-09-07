نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمـــاس: منفتحون على أي مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النـــار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أنها لن تتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية، أنها جاهزة لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، مضيفة «موقفنا واضح وجاهزون لإطلاق كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفقًا لما نقلته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مقترح الإفرج عن رهائن



وجاءت هذه التصريحات، بينما نقل المبعوث الأمريكي، الخاص ستيف ويتكوف رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لموقع «أكسيوس» الأحد.

وأضاف المصدر أن رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.

إلى ذلك نقلت قناة «كان» عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن «إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية».

بالمقابل، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.

وأدلى ساعر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمارك في القدس بعد يوم من تكرار حماس لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

وكانت حماس قد أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم للنار في قطاع غزة.

ويتضمن المقترح الجديد بوقف النار لمدة 60 يومًا، وأكدت أطراف مختلفة أنه لا يختلف كثيرًا عن ذلك الذي طرحه المبعوث الأميركي الخاص ستيف قبل أشهر قليلة، وعدَّله الوسطاء عدة مرات أملًا في قبوله من الطرفين، بينما امتنع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو عن قبول العرض الأحدث الذي قدمه الوسطاء من أجل وقف الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وتبادل الأسرى، وفق ما أكد الوسيط القطري الثلاثاء.