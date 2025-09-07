العالم اليوم - عمره 14 عاما.. مانشستر سيتي يضم "موهبة كروية" بمبلغ ضخم

انتم الان تتابعون خبر عمره 14 عاما.. مانشستر سيتي يضم "موهبة كروية" بمبلغ ضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:25 مساءً - أنفق نادي مانشستر سيتي 450 ألف جنيه إسترليني على التعاقد مع ويليام ستانلي جونز البالغ من العمر 14 عاما، والذي تألق في أكاديمية بيرنلي.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية، الأحد، عن مصدر مطلع قوله "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين".

وشهد عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا صعودًا لعدد من النجوم اللامعين، لكن لم يكن لأي منهم تأثير أكبر من فيل فودين، الذي أثبت جدارته كلاعب أساسي تحت قيادة غوارديولا.

وسجل فودين (25 عاما) 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي عام 2016.

كما فاز فودين بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2023.

كما فاز الإنجليزي الدولي فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.

كما انضم لاعبون شباب أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب إلى صفوف الفريق الأول لمانشستر في عهد غوارديولا.

كذلك عاش جيمس مكاتي فترة إعارة ناجحة للغاية لمدة عامين في شيفيلد يونايتد قبل انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني إلى نوتنغهام فورست الصيف الماضي.

ولا يختلف الحال بالنسبة لكول بالمر، الذي بدا وكأنه يسير على خطى فيل فودين في مانشستر سيتي، حيث أنه سرعان ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 42 مليون و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشلسي في عام 2023.

وسجل بالمر 43 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 98 مباراة، كما فاز أيضا بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.