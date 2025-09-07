العالم اليوم - إسرائيل تعترض مسيّرات حوثية.. واحدة منها استهدفت مطار رامون

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعترض مسيّرات حوثية.. واحدة منها استهدفت مطار رامون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:25 مساءً - أفاد مراسل دوت الخليج، الأحد، بأن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في مطار رامون قرب إيلات ما تسبب بتوقف حركة الطيران في المطار.

وأضاف: "المسيرة التي أطلقها الحوثيون ضربت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب"، لافتا إلى أن المجال الجوي الإسرائيلي أغلق فوق مطار رامون.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيّرة حوثية سقطت في منطقة النقب، وتسببت بإصابات طفيفة في المكان.

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعدما توعّد المتمردون الحوثيون بالانتقام لمقتل رئيس وزرائهم في غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.

وجاء في بيان للجيش: "قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 طائرات مسيّرة إطلقت من اليمن"، لافتا الى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي. ولم يحدد البيان ما آلت إليه المسيرة الثالثة.

والخميس، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن برد قاسٍ بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي ينفذها المتمردون المدعومون من إيران على إسرائيل.

وأثار تأكيد إسرائيل الشهر الفائت مقتل رئيس حكومة الحوثيين ومسؤولين آخرين، غضبا لدى قيادة الجماعة الذين توعدوا بمواصلة هجماتهم على إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، في مسار "ثابت وتصاعدي".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.