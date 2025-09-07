العالم اليوم - في مقابلة صحفية.. "ثناء النائب" يكشف ميزة الرئيس ترامب

انتم الان تتابعون خبر في مقابلة صحفية.. "ثناء النائب" يكشف ميزة الرئيس ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - امتنع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تأكيد نيته الترشح للبيت الأبيض في عام 2028، خلال ظهوره في برنامج "وجهة نظري" مع لارا ترامب، لكنه أقرّ بإمكانية ذلك، مشيرا إلى أنه إن أدى عمله بشكل جيد، فإن "السياسة سترتب نفسها بنفسها".

وقال فانس: "لا أحب التفكير في احتمال الترشح للرئاسة، تركيزي الكامل ينصبّ الآن على أداء مهامي الحالية".

وأضاف: "إذا قدمنا أداء جيدا في عامي 2025 و2026، يمكننا الحديث عن السياسة في 2027. أعتقد أن الشعب الأميركي سئم من السياسيين الذين يبدأون حملاتهم للوظيفة التالية، بعد 7 أشهر فقط من تولّيهم مناصبهم الحالية."

ثناء على ترامب

وفي حديثه، ركّز فانس على الثناء على الرئيس دونالد ترامب، مشيدًا بأخلاقياته في العمل وقدرته على التفويض والثقة في فريقه.

وقال: "أحيانا يتصل بك الرئيس في الساعة 12:30 أو 2:00 صباحا، ثم يعاود الاتصال في الساعة 6 صباحا بخصوص موضوع مختلف تماما... فأقول له: سيدي الرئيس، هل نمت الليلة الماضية".

وتابع: "ما يجعل هذا العمل ممتعا هو أن الرئيس دائمًا ما يقول: جي دي، اذهب وافعل هذا أو 'تحدث مع هؤلاء القادة حول هذه المسألة'. قدرته على التفويض والثقة بمن حوله أمر مذهل حقًا."