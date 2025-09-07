أحمد جودة - القاهرة - التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة حتى 14 سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قرر مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

