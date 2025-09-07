العالم اليوم - غزة على خط النار.. استعداد إسرائيلي بلا ضمانات لحسم الحرب

انتم الان تتابعون خبر غزة على خط النار.. استعداد إسرائيلي بلا ضمانات لحسم الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس شعبة العمليات قوله، الأحد، إن الجيش يستعد لدخول مدينة غزة، مبرزا أنه "لا يمكن التعهد بأن ذلك سيؤدي للحسم مع حماس".
وأضاف: "إذا استدعى الأمر فسنستعد للقتال مع حماس سنوات أخرى".
وكشف: "إذا حققنا المطلوب ووفرنا شروط إنهاء الحرب بغزة فقد نبقى ببعض المناطق".
وتابع: "الجيش أعد خطة تسمح له بوقف عملية غزة في أي مرحلة عند التوصل إلى صفقة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن وتخلت حركة حماس عن سلاحها.
وأكدت حركة حماس، السبت، التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من أغسطس الماضي.
وقالت حماس، في بيان: "ملتزمون بالموافقة التي أعلناها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي".
وأضافت: "منفحتون على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع وتبادلا حقيقيا للأسرى".
