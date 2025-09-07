العالم اليوم - غزة على خط النار.. استعداد إسرائيلي بلا ضمانات لحسم الحرب

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس شعبة العمليات قوله، الأحد، إن الجيش يستعد لدخول مدينة غزة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التعهد بأن ذلك سيؤدي للحسم مع حماس".

وتابع: "الجيش أعد خطة تسمح له بوقف عملية غزة في أي مرحلة عند التوصل إلى صفقة".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن وتخلت حركة حماس عن سلاحها.

وأكدت حركة حماس، السبت، التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من أغسطس الماضي.