العالم اليوم - انقسام درزي.. تصريح لطريف يعاكس مطلبا للهجري

انتم الان تتابعون خبر انقسام درزي.. تصريح لطريف يعاكس مطلبا للهجري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - طالب الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، الحكومة السورية بإظهار نوايا حسنة تجاه الدروز، سعيا لاستعادة الثقة.

وأبدى أمله أن يتم إعطاء الدوزر حقهم ضمن إطار الدولة السورية.

وتسلط تصريحات طريف الضوء على ما يبدو أنه انقسام في الموقف الدرزي حيال فكرة انفصال السويداء التي بدأ الحديث عنها عقب أحداث السويداء الدامية يوليو الفائت.

وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري قد أكد، الخميس، أن حق تقرير المصير هو "حق مقدس"، تكفله جميع المواثيق الدولية، وأنهم لن يتراجعو عنه.

وقال الهجري في كلمة له: "نؤكد أن حق تقرير المصير هو حق مقدس ولن نتراحع عنه مهما كانت التضحيات".

وطالب الهجري بالإفراج غير المشروط عن جميع المخطوفين في محافظة السويداء.

وشدد على ضرورة عودة القرى التي وصفها بـ"المسلوبة" إلى أهلها.

وقال "ننتظر انسحاب "الإرهاب" من قرانا والحكومة المؤقتة تحاول طمس الجرائم".

ودعا الهجري المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات، إلى تقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعادة الإعمار في محافظة السويداء، في ظل ما وصفه بـ"الحصار الممنهج" المفروض على المنطقة.

وفي سياق حديثه، وجه الهجري شكره إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية.