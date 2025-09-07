العالم اليوم - إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة.. والسلام مع الفلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة.. والسلام مع الفلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن وتخلت حركة حماس عن سلاحها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية والاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام".

وأشار إلى أن "معاداة السامية تزداد انتشارا في أوروبا وهناك ازدواجية معايير في التعامل مع إسرائيل".

وأوضح: "الدول الأوروبية التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين ترتكب خطأ فادحا".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "مستعدون للحوار مع الدول الأوروبية".