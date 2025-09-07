العالم اليوم - لمنافسة لينكد إن.. منصة توظيف جديدة بالذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر لمنافسة لينكد إن.. منصة توظيف جديدة بالذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن أيه. آي عن قيامها بتطوير منصة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي لربط الشركات والموظفين، وهي خدمة من شأنها دخول أوبن أيه. آي في منافسة قوية مع منصة التوظيف والتواصل الاجتماعي بين المهنيين الشهيرة لينكد إن.

وقال متحدث باسم أوبن أيه. آي لموقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الشركة تعتزم إطلاق المنصة الجديدة باسم أوبن أيه. آي جوبس بلاتفورم في منتصف العام المقبل.

وفي منشور تم بثه، السبت، قالت فيدجي سيمو الرئيسة التنفيذية لقطاع التطبيقات في أوبن أيه. آي إن الشركة "ستستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق التوافق المثالي بين ما تحتاجه الشركات وما الذي يمكن للعمال تقديمه"، مضيفا أن الخدمة ستقدم مسارا مخصصا للشركات الصغيرة والحكومات المحلية للاستفادة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى أوبن أيه. آي إلى التوسع في العديد من الأسواق الجديدة خارج منصتها الأساسية شات جي.بي.تي لمحادثة الذكاء الاصطناعي.

وفي حفل عشاء مع الصحفيين مؤخرا، قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان إن سيمو ستشرف على العديد من التطبيقات خارج نطاق محادثة الذكاء الاصطناعي.

ومن المحتمل أن تعمل أوبن أيه. آي على تطوير متصفح للإنترنت وتطبيق للتواصل الاجتماعي يستخدمان أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

جدير بالذكر أن منصة توظيف أوبن أيه. آي يمكن أن تضع الشركة في منافسة مباشرة مع لينكد إن، والتي شارك في تأسيسها ريد هوفمان، أحد أوائل المستثمرين في أوبن أيه. آي. كما أن لينكد إن مملوكة لإمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا مايكروسوفت إحدى أكبر ممولي أوبن أيه. آي.

وفي العام الماضي عملت لينكد إن على إضافة العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى منصتها للمساعدة في تسهيل عثور الشركات على الموظفين المناسبين وعثور الباحثين عن وظائف على الوظيفة المناسبة لهم.

تقول أوبن أيه. آي أيضًا إنها ستبدأ في تقديم شهادات للأشخاص الذين لديهم مستويات مختلفة من "إجادة الذكاء الاصطناعي" من خلال أكاديمية أوبن أيه. آي وهي برنامج أطلقته الشركة عبر الإنترنت في العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تعتزم إطلاق برنامج تجريبي لشهادات أوبن أيه. آي أواخر العام الحالي.