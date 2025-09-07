العالم اليوم - هل يؤيد الإسرائيليون احتلال غزة؟ استطلاع رأي يجيب

انتم الان تتابعون خبر هل يؤيد الإسرائيليون احتلال غزة؟ استطلاع رأي يجيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 06:28 صباحاً - أفاد استطلاع رأي نشرت نتائجه السبت، أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن توسيع الجيش عملياته في مدينة غزة بهدف احتلالها، سيخلق "فرصة ضئيلة" لهزيمة حركة حماس.

وأظهر الاستطلاع أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بذلك، بينما يعتقد 38 بالمئة منهم أن العمليات الموسعة ستنجح في تحقيق هذا الهدف.

أما حوالي سدس المشاركين، أي 16 بالمئة، فلم يكونوا متأكدين.

كما وجد الاستطلاع أن أكثر من نصف الإسرائيليين، 52 بالمئة تحديدا، يعتقدون أن لجنة تحقيق حكومية هي الأداة المناسبة للتحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر 2023" عندما هاجمت حماس إسرائيل، لا لجنة يعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاءها.

كما وجد الاستطلاع أن 30 بالمئة يؤيدون اقتراح نتنياهو بأن تتكون لجنة التحقيق من أعضاء يعينهم، بينما قال 18 بالمئة إنهم غير متأكدين.

وأجرى الاستطلاع مركز "لازار" للأبحاث، وشمل 500 شخص بين يهود وعرب، وفق صحيفة "جيروسالم بوست".

وكانت إسرائيل بدأت تنفيذ خطة لإخلاء مدينة غزة شمالي القطاع من سكانها، تمهيدا لاحتلالها بالكامل.

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية تقودها أسر نحو 50 رهينة محتجزين في القطاع بين أحياء وأموات، تطالب بإبرام صفقة تنهي الحرب وتخرج الرهائن.