أحمد جودة - القاهرة - حماس: إدخال الاحتلال أسلحة جديدة ضد الأسرى تصعيد خطير وجريمة مكتملة الأركان

أكدت حركة حماس، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن إدخال سلطات الاحتلال أدوات وأساليب قمعية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون يشكل تصعيدًا خطيرًا وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية.

وأوضحت الحركة أن استخدام الاحتلال لوسائل عنف مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي ضد الأسرى، يعكس إصراره على المضي في سياسة القمع الممنهج، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وشددت حماس على أن ما يحدث داخل السجون لن ينجح في كسر إرادة الأسرى أو النيل من عزيمتهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات، وأن الاحتلال سيتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد.

ودعت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الاحتلال من أجل ضمان حماية الأسرى وصون حقوقهم الأساسية.