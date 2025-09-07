أحمد جودة - القاهرة - مايكروسوفت: انقطاعات مفاجئة في كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر تهدد خدمات الشركة عالميًا

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية، اليوم الأحد، عن تعرض عدد من كابلات الألياف الضوئية البحرية في البحر الأحمر لانقطاعات مفاجئة ومتعددة، مؤكدة أن هذه الأعطال ستؤثر بشكل مباشر على خدماتها الرقمية والإنترنت في عدة مناطق حول العالم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الفرق الفنية تعمل على تقييم حجم الأضرار بدقة، والتنسيق مع مزوّدي البنية التحتية البحرية من أجل إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يُعد واحدًا من أهم الممرات الحيوية لشبكات الإنترنت العالمية التي تربط أوروبا بآسيا وإفريقيا.

وأضافت «مايكروسوفت» أن هذه الانقطاعات قد تؤدي إلى بطء أو انقطاع بعض خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات التابعة لها، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات عاجلة لتقليل الأثر على المستخدمين، بما في ذلك إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الاعتماد العالمي على خدمات مايكروسوفت السحابية، مما يضع الشركة أمام تحديات كبيرة للحفاظ على استقرار خدماتها وضمان استمرارية الاتصال في ظل هذه الأزمة التقنية الطارئة.