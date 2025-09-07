نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رصاصة إسرائيلية تلقى جسد الطفلة الفلسطينية هند رجب التي هز فيلم صوتها فينسيا والعالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزت قصة الطفلة هند رجب ذات الأعوام الخمسة، التي صوب عليها الجيش الإسرائيلي 355 رصاصة مهرجان البندقية السينمائي بعد فوز فيلم "صوت هند رجب" بـ "الأسد الفضي".

في يناير 2024، لقيت الطفلة الفلسطينية هند رجب مصرعها بعد أن علقت داخل سيارة عائلتها التي تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وظلت هند على تواصل عبر الهاتف مع فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني لأكثر من 3 ساعات، تستغيث وتصف ما حولها، قبل أن ينقطع الاتصال، ليعثر عليها بعد أيام جثة هامدة إلى جانب أفراد أسرتها، وقد مزقت 355 رصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي جسدها الصغير.

ويحكي فيلم الطفلة هند رجب ذات الأعوام الخمسة، قصة مأساوية، بعد أن استنجدت بكل العالم لكن لا أحد تمكن من إنقاذها، ويهدف صناع الفيلم لتسليط الضوء على حكايات الفلسطينيين الذي يستحقون الحرية حسب بطل الفيلم.

وتعرضت السيارة التي كانت تقل هند وستة من أقاربها لإطلاق 355 رصاصة من دبابة إسرائيلية، في جريمة هزت الضمير العالمي.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني حاولت الوصول إليها، مما أدى إلى مقتل المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون.

يذكر أن عرض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية كان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي 3 سبتمبر، وهو يوثق اللحظات الأخيرة لحياة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي حوصرت داخل سيارة تحت القصف الإسرائيلي وسط تسجيلات صوتية حقيقية.