العالم اليوم - غاتوزو يهاجم إسرائيل ويتحدث عن "مأساة غزة"

انتم الان تتابعون خبر غاتوزو يهاجم إسرائيل ويتحدث عن "مأساة غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:14 صباحاً - شن المدير الفني لإيطاليا جينارو غاتوزو هجوما على إسرائيل بسبب حرب غزة، وذلك قبل لقاء المنتخبين في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026، المقرر الإثنين.

وقال نجم الكرة الإيطالية السابق، السبت: "كنا ببساطة غير محظوظين بوجودنا في نفس المجموعة مع إسرائيل، وليس بوسعنا فعل الكثير حيال ذلك".

وأعرب المدير الفني الوطني عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة، قائلا إنه "من المحزن رؤية المدنيين والأطفال يعانون مما يمرون به".

وأضاف غاتوزو: "ما نراه مؤلم. هذا كل ما أستطيع قوله".

وتحل إيطاليا ضيفة على إسرائيل لكن في مدينة ديبريتسين المجرية، في ثاني مباراة يقود بها غاتوزو منتخب "الأتزوري".

وكانت إيطاليا فازت على إستونيا بنتيجة 5-0 في مباراتها الأخيرة بتصفيات المونديال، بينما هزمت إسرائيل مولدوفا برباعية.

وتحتل النرويج المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، تليها إسرائيل بـ9 نقاط من 4 لقاءات، ثم إيطاليا ولها 6 نقاط من 3 مواجهات، وإستونيا (3 نقاط من 5 مباريات)، بينما تتذيل مولدوفا جدول الترتيب من دون أي نقاط.