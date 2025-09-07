العالم اليوم - "نجوم الدوري السعودي" يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا

انتم الان تتابعون خبر "نجوم الدوري السعودي" يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - قاد النجم كريستيانو رونالدو البرتغال لاستهلال مشوارها في تصفيات مونديال 2026، بفوز ساحق على أرمينيا بخماسية تناوب على تسجيلها 3 لاعبين محترفين بالدوري السعودي ضمن المجموعة السادسة، بينما حققت إنجلترا فوزا هزيلا على نظيرتها أندورا بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الحادية عشرة، السبت.

ففي يريفان، سجل أهداف البرتغال لاعبا النصر جواو فيليكس (10 و62) ورونالدو (21 و46)، ولاعب الهلال جواو كانسيلو (33).

ورفع "الدون" رصيده إلى 140 هدفا دوليا، كما سجل 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده، كذلك، بات في رصيد رونالدو 942 هدفا على المستوى الاحترافي على صعيدي النادي والمنتخب.

وخاضت البرتغال أول ظهور لها منذ الوفاة المأساوية بحادث سير لنجم وسطها ديوغو جوتا في يوليو الماضي.

وكتب رونالدو على منصىات التواصل الاجتماعي: "الخطوة الأولى أُنجزت"، في إشارة إلى سعيه للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة.

وفي برمنغهام، سجل كريستيان غارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) هدفي منتخب "الأسود الثلاثة".

والفوز هو الرابع تواليا لإنجلترا في هذه التصفيات، لترفع رصيدها في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا، الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها بهدف من دون مقابل، علما بأن صربيا خاضت مباراة أقل.

وحقق المنتخب الإنجليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا بهدفين نظيفين في مارس الماضي، قبل أن يفوز على لاتفيا بثلاثية من دون رد.

ثم فاز بشق الأنفس على أندورا بهدف وحيد في يونيو في هذه التصفيات أيضا، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام السنغال 1-3 في مباراة ودية في يونيو.