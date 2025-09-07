العالم اليوم - "صوت هند رجب".. "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية

انتم الان تتابعون خبر "صوت هند رجب".. "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - فاز "صوت هند رجب"، وهو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قتلت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي، بجائزة "الأسد الفضي" في ختام مهرجان البندقية السينمائي، السبت.

وأثار الفيلم بكاء الحاضرين خلال عرضه الأول في الحدث السينمائي العريق.

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية التي صفق لها الحاضرون وقوفا عند استلامها جائزتها: "لا يمكن للسينما أن تعيد هند رجب إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتكبت بحقها، لكنها قادرة على حفظ صوتها (...) لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب".

واستعان الفيلم بالتسجيل الحقيقي لصوت الطفلة هند وهي تستنجد المساعدة باستماتة، أثناء تعرض سيارة أسرتها لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية.

وكان الفيلم على قمة ترشيحات الجمهور وحظي بتصفيق حار استمر 24 دقيقة في عرضه الأول.

وفاز فيلم "أب، أم، أخت، أخ" الكوميدي للمخرج الأميركي جيم غارموش بجائزة "الأسد الذهبي"، وهو من 3 فصول عن العلاقات المضطربة بين الآباء والأمهات والأبناء.