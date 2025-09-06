نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت، يوم السبت، مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الآلاف خرجوا للتظاهر في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الرهائن.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض صفقة تبادل جزئية وتطالب بإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 47 من المختطفين من إسرائيل لا يزالون قيد الأسر، ويعتقد أن ما بين 20 و22 منهم على قيد الحياة، كما تحتجز حماس جثة جندي قتل عام 2014.

والجمعة، قاد الرهائن المحررون وعائلات من لا يزالون في الأسر احتجاجات مطالبين الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع حماس التي قبلت صفقة مقترحة، وعدم المضي قدما في توسيع نطاق الحرب الأمر الذي من المرجح أن يعرض الرهائن الباقين لخطر أكبر.

وقال منتدى عائلات المختطفين والمفقودين في بيان قبل الاحتجاجات "يا حكومة إسرائيل.. كفى أعذارا!.. الاتفاق ضروري الآن قبل فوات الأوان".

وأضاف المنتدى "أن إطار عمل لإعادة المختطفين وإنهاء الحرب مطروح على الطاولة، لكن نتنياهو يواصل نسفه لاعتبارات سياسية، وضد إرادة أكثر من 80% من الشعب، وضد نصيحة المؤسسة الأمنية".

وأعلنت حماس الشهر الماضي موافقتها على إطار عمل مشابه لما سبق أن قبلته إسرائيل ودفعت باتجاهه، والذي كان سيشهد عودة 10 رهائن أحياء وجثامين 18 رهينة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ونحو 1000 معتقل من غزة، وسط مفاوضات لإعادة الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومع ذلك، صرحت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بأنها لن تتفاوض إلا على عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط تراها مقبولة، والتي تشمل نزع سلاح حماس، ونزع سلاح غزة، وتشكيل حكومة مدنية جديدة في القطاع لا تشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية وتُعتبر على نطاق واسع الممثل الشرعي للفلسطينيين دوليا.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة في ساحة المختطفين في تل أبيب، وضع المتظاهرون لافتة كتب عليها "SOS" (النجدة) باللون الأصفر على الأرض، إلى جانب ساعة رملية، في إشارة إلى أن الوقت ينفد بالنسبة للرهائن، وارتدى المتظاهرون قمصانا صفراء وأغطية رأس خلال وقوفهم في العرض.

كما نظمت مظاهرات في مناطق أخرى منها حيفا وكفار سابا، وعند تقاطعات طرق سريعة مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي القدس، تجمع المتظاهرون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي كما نظمت مظاهرة صغيرة أخرى أمام الكنيست.

وجاءت المظاهرات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم جديد كبير للسيطرة على مدينة غزة، شمال القطاع.

وقد أثارت الخطة استنكار العديد من عائلات الرهائن الذين يخشون أن يقتل أحباؤهم كما حدث في الماضي، فيما أفادت تقارير بأن كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية يعارضون الخطة التي تقدر القوات الإسرائيلية أن استكمالها قد يستغرق شهورًا.