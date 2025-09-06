العالم اليوم - فيديو.. سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - شهدت مباراة ودية في تنزانيا حادثة غريبة بعد أن اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بسبب سرب من النحل اجتاح أرضية الملعب.

المباراة جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غير معتاد حين سقط اللاعبون، الحكام، والطاقم الفني أرضا لتفادي لسعات النحل.

لم تُعرف الأسباب الدقيقة لظهور النحل في هذا التوقيت، إلا أن البعض أرجعها إلى تقلبات الطقس، بينما أشار آخرون إلى أن الاهتزازات والضوضاء المصاحبة للمباراة ربما تسببت في استثارة الحشرات.

بعد لحظات من الفوضى، هدأت الأمور واستؤنفت المباراة دون تسجيل إصابات خطيرة.