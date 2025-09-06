العالم اليوم - العراق.. التحقيق في شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط

انتم الان تتابعون خبر العراق.. التحقيق في شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، بالتحقيق في وجود شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي: "السوداني، يوجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".
وشدد السوداني، وفق البيان، على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر العراق.. التحقيق في شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط .. في رعاية الله وحفظة