استهداف 3 دبابات صهيونية جنوب غزة

استهداف 3 دبابات صهيونية جنوب غزةأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها استهدفت 3 دبابات لجيش العدو الصهيوني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت الكتائب إنه بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بتاريخ 31 أغسطس الماضي”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.

