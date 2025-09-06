نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزارعون بولنديون يغلقون نقطة تفتيش على الحدود مع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأن مزارعين بولنديين أوقفوا حركة الشاحنات الأوكرانية مجددا عبر نقطة تفتيش ميديكا على الحدود الأوكرانية البولندية.

وذكر بيان هيئة حرس الحدود: "اليوم، في تمام الساعة 12:50، أغلق المتظاهرون البولنديون حركة المرور أمام نقطة تفتيش ميديكا. والقيود المفروضة على الشاحنات فقط، وقد تستمر لست ساعات على الأقل".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها المزارعون احتجاجا كهذا. ففي نوفمبر 2024، تظاهر نحو 30 مزارعا بولنديا بالقرب من معبر ميديكا- على الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى قطع حركة الشاحنات.

ويطالب المزارعون البولنديون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا، وزيادة دعم تربية الماشية الوطنية، ومعارضة استراتيجية الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.