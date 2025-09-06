العالم اليوم - "سرايا الجواد".. فصيل جديد يتبنى هجمات في الساحل السوري

انتم الان تتابعون خبر "سرايا الجواد".. فصيل جديد يتبنى هجمات في الساحل السوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - داخل المشهد السوري المعقد عسكريا، ظهر على الساحة الميدانية اسم فصيل جديد يدعى "رجال النور – سرايا الجواد".

فالفصيل الذي أنشأ لنفسه صفحة على موقع "فيسبوك" بتاريخ 2 أغسطس، ينفذ عملياته بحسب بيانين منفصلين ضد القوات التابعة لحكومة دمشق.

في البيان المصور الأول الذي تم تصويره في 14 أغسطس الفائت، يمكن سماع مصور الفيديو وهو يقول أن الاستهداف الذي يتم تصوره يستهدف سيارة تابعة للأمن العام، وتم تنفيذه "ثأرا لأرواح جميع الشهداء".

وفي بيان مصور آخر، يوثق المصور عملية استهدفت موقع حكومي جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه" وتم تنفيذها بتاريخ 1 سبتمبر الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل ميهوب على يد مقاتل أجنبي، وقطع رأسه، بينما نفت وزارة الداخلية السورية وقالت إن الصور المتداولة تعود لـ"خلية إرهابية" ألقي القبض على أفرادها، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان ميهوب من بينهم.

وفي استعراض منشورات الفصيل على فيسبوك يبدو أنه ينفذ عملياته ردا على الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري ذي الغالبية العلوية في مارس الماضي.

وظهر "رجال النور – سرايا الجواد" كفصيل جديد في منطقة الساحل السوري، بعد أشهر من اختفاء مؤسس لواء "درع الساحل" مقداد فتيحة وعدم ظهوره بمقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فتيحة قد عاد للظهور في شهر فبراير الماضي معلنا تشكيل "لواء درع الساحل" الذي كونه من بقايا القوات الخاصة للجيش السوري المنحل، وتوعد الإدارة السورية الجديدة.

واعتمد فتيحة في خطاباته على استثارة الطائفة العلوية ودعاهم للاحتفاظ بأسلحتهم والانضمام إليه.