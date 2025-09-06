نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الصحة العالمية: 15 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى رعاية متخصصة عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان رسمي، إن استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على غزة يهدد بكارثة إنسانية أشد خطورة، قد تعرض مرافق المياه والصرف الصحي للخطر لما يقرب من مليون شخص، مؤكدًا أن "الناس يموتون من الجوع بينما الطعام موجود في شاحنات قريبة لا يُسمح لها بالدخول".

المجاعة تحصد الأرواح

أوضح مدير الصحة العالمية أن المجاعة في غزة أُعلنت رسميًا قبل أسبوعين، لافتًا إلى أن 370 شخصًا توفوا بسبب سوء التغذية منذ أكتوبر 2023، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأضاف أن نقص الغذاء والمياه النظيفة يترك السكان في مواجهة مباشرة مع الأمراض، خاصة من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أمراض متفشية وحالات حرجة

كشف جبريسيوس أن الشهر الماضي شهد تسجيل أكثر من 100 حالة من متلازمة غيلان باريه، بينها 11 وفاة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءًا في ظل الحرمان الغذائي والمعيشي.

وأكد أن هناك 15 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى رعاية متخصصة، بينهم 3800 طفل، بينما لقي أكثر من 700 شخص حتفهم أثناء انتظار الإجلاء الطبي.

دعوة لإنهاء الحرب ووقف التجويع

شدد مدير الصحة العالمية على أن تجويع المدنيين جريمة حرب لا يمكن التسامح معها، مؤكدًا أن إسرائيل تستطيع إيقاف هذه المأساة في أي وقت، وأن استخدام الجوع كسلاح لن يجعلها أكثر أمانًا ولن يساهم في إطلاق سراح الرهائن.

وطالب حكومة إسرائيل بإنهاء "هذه الحرب اللاإنسانية"، داعيًا حلفاءها إلى ممارسة الضغط لوقفها فورًا.