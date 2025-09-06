نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21 شهيدًا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 13 في مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 21 شهيدًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 13 شهيدًا في مدينة غزة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية المكثفة على الأحياء السكنية.

دعوة الاحتلال للنزوح نحو "المواصي"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحديد منطقة المواصي جنوب القطاع كـ "منطقة إنسانية آمنة"، داعيًا سكان مدينة غزة للانتقال إليها.

وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار القصف المكثف وعمليات التهجير القسري، في وقت يعاني فيه السكان من أوضاع إنسانية متدهورة.

تدمير متواصل للمباني السكنية

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير ضخمة للمباني السكنية، حيث دمّر أمس الجمعة برج مشتهى غرب مدينة غزة بشكل كامل.

وتشير التقارير إلى أن أحياء سكنية كاملة في غزة وجباليا قد أُبيدت خلال الأسابيع الماضية.

"عربات جدعون 2".. خطة الاجتياح الإسرائيلي

تندرج هذه العمليات ضمن خطة إسرائيلية أطلقت عليها اسم "عربات جدعون 2"، والتي تستهدف اجتياح واحتلال مدينة غزة عبر تدمير البنية التحتية والمباني السكنية، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.