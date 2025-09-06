نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة أي دولة تحتجز أمريكيين دون سند قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بإنشاء قائمة سوداء تضم الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير عادل أو تستخدمهم كورقة ضغط سياسية.



وينص القرار على فرض عقوبات وحظر سفر على الدول المتهمة بممارسة ما وصفه البيت الأبيض بـ "دبلوماسية الرهائن".

تصريحات البيت الأبيض

قال سيباستيان جوركا، مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقد في المكتب البيضاوي: "بالتوقيع على هذا الأمر التنفيذي، نرسم خطًا واضحًا بأن المواطنين الأمريكيين لن يتم استخدامهم كورقة مساومة".

عقوبات وقيود سفر مشددة

يسمح الأمر التنفيذي لوزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول على أنها "دول راعية للاحتجاز غير المشروع"، على غرار القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وتشمل العقوبات:

فرض قيود على الصادرات الأمريكية لتلك الدول.

حظر دخول المسؤولين المتورطين في عمليات الاحتجاز إلى الولايات المتحدة.

منع المواطنين الأمريكيين من السفر إلى الدول المدرجة في القائمة السوداء، في خطوة غير مسبوقة باستثناء ما فُرض سابقًا على كوريا الشمالية.

دول تحت المراجعة

رغم عدم إعلان أسماء دول بشكل مباشر، أشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى أن الصين وإيران وأفغانستان تخضع للمراجعة باعتبارها من الحكومات التي "تشارك بشكل متكرر في دبلوماسية الرهائن".

كما يمكن أن تنطبق القائمة السوداء على جماعات غير حكومية تسيطر على أراضٍ دون اعتراف دولي.