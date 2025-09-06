نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض عربي قاطع لتصريحات نتنياهو: "تهجير الفلسطينيين مرفوض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأكدت في بيان رسمي أنها تدين بشدة استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، مشددة على ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين ورفض كل أشكال التهجير مهما كانت المبررات.

قطر: تصريحات نتنياهو استمرار لانتهاك حقوق الفلسطينيين

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لتصريحات نتنياهو، معتبرة أنها امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإفشال فرص السلام وعرقلة حل الدولتين، مشيرة إلى أن سياسة العقاب الجماعي، وحرب الإبادة على غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، وقيود المساعدات الإنسانية، لن تنجح في إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وشددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحزم لمواجهة السياسات المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة استمرار دوامة العنف في المنطقة وامتدادها إلى العالم.

كما جددت الدوحة تأكيدها أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لـ المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام، يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.