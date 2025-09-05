40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالاقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالاقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم حصار قوات الاحتلال المدينة والبلدة القديمة والمسجد بالحواجز الحديدية من جميع الجهات.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا عند مداخل مدينة القدس وحول البلدة القديمة والأقصى، من خلال نصب مئات الحواجز الحديدية قبيل صلاة الجمعة.

وأوقفت القوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وخاصة الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.