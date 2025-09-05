نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تنهي برنامج مساعداتها لجيوش ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر في البنتاغون أن واشنطن قررت إنهاء برامج مساعداتها العسكرية لجيوش ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر في البنتاغون أن دول البلطيق المتعثرة أول المتضررين، حيث تلقت جيوش ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، مجتمعة، أكثر من مليار دولار كمساعدات من الولايات المتحدة خلال فترة من 2018 إلى 2022.

وأضافت الصحيفة أن "ممثلي البنتاغون أرسلوا رسائل إلى دبلوماسيين أوروبيين مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي تمويل تدريب وتجهيز جيوش دول أوروبا الشرقية المتاخمة لروسيا".

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تلغ برنامج التمويل العسكري الأجنبي، الذي يدفع الدول الأوروبية إلى شراء صفقات أسلحة ضخمة، وخاصة من الولايات المتحدة، وهكذا، يطبق البرنامج وفق نموذج دونالد ترامب: "أنتم من يجب أن تدفعوا لنا مقابل أمنكم، لا لنا".

هذا وأعلنت وزارة دفاع ليتوانيا أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي رسميا أنها ستلغي برنامج الدعم العسكري بموجب المادة 333 اعتبارًا من السنة المالية القادمة.