ترامب: الحزب الديمقراطي لم يفعل شيئا بشأن إبستين أثناء حياته سوى مصادقته والاستيلاء على أمواله

أحمد جودة - القاهرة - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، هجومً حادًا على الحزب الديموقراطي فيما يتعلق بالمجرم الجنسي جيفري إبستين أثناء حياة البذخ والمجون.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "لم يفعل الحزب الديمقراطي المرتبك والفاشل شيئا حيال جيفري إبستين أثناء حياته سوى مصادقته والتواصل معه والسفر إلى جزيرته والاستيلاء على أمواله".

وأضاف "كانوا يعرفون كل شيء عن إبستين، ولكن الآن بعد سنوات من وفاته، يبدو أنهم من العدم، يظهرون هذا القدر من الحب والاهتمام الصادق بضحاياه".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "هل يصدق أحد ذلك حقا؟ أين كانوا خلال محاكماته العلنية للغاية، وطوال تلك السنوات التي سبقت وفاته؟ الإجابة هي "لا وجود لهم في أي مكان".

وأردف ترامب بالقول: "إن قضية إبستين المحتضرة الآن بعد أن قدمت وزارة العدل آلاف الصفحات من الوثائق امتثالا كاملا لاستدعاء شامل ودقيق للغاية من الكونغرس!، لم يُسترجع إحياؤها إلا من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين لأن أداءهم سيئ للغاية، حيث حصلوا على أدنى أرقام استطلاعات الرأي في تاريخ الحزب (16٪)، بينما حقق الجمهوريون أداء جيدا، من بين أعلى أرقام التأييد التي حصل عليها الحزب على الإطلاق!".

وذكر أن الحزب الديمقراطي لا يهتم بالضحايا والدليل على ذلك حقيقة أنهم لم يهتموا بهم من قبل، مشيرا إلى أنها مجرد خدعة ديمقراطية أخرى تماما مثل روسيا، روسيا، روسيا، وكل ما سواها، بهدف صرف الانتباه عن النجاح الباهر الذي حققه رئيس جمهوري، والفشل القياسي للإدارة السابقة، والحزب الديمقراطي.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن وزارة العدل قامت بواجبها وقدمت كل ما طلب منها.

واختتم تدوينته قائلا: "حان الوقت لإنهاء خدعة إبستين الديمقراطية، وإشادة الجمهوريين بعملهم الرائع بل الأسطوري، الذي يقومون به.. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!".