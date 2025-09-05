نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشال 270 جثة إضافية وسط مئات المفقودين في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم انتشال 270 جثة من تحت الركام والطين إثر كارثة الانزلاق الأرضي التي دمرت قرية ترسين في منطقة جبل مرة بولاية دارفور السودانية، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وقال مجيب الرحمن محمد الزبير، رئيس السلطة المدنية للمناطق الخاضعة لسيطرة حركة جيش تحرير السودان في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه "حتى الآن تم انتشال 270 جثة ودفنها، لكن المئات ما زالوا تحت الركام الذي غطى المنازل ومساحات واسعة من المزارع، ولم تصل أي منظمة إنسانية إلى المنطقة حتى اللحظة".

ومن جانبها، قدّرت الأمم المتحدة عدد الضحايا بما بين 300 و1000 قتيل، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ المحلية صعوبات هائلة للوصول إلى المنطقة المنكوبة، حيث اقتصرت الجهود على متطوعين وسكان محليين يستخدمون أدوات بدائية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرتها الحركة المسلحة متطوعين يحاولون بأيديهم انتشال الجثث من بين الوحول، فيما قدرت الحركة أن القرية، التي كان يسكنها نحو ألف شخص، أبيدت بالكامل تقريبا باستثناء ناج واحد فقط.

كما تسببت الكارثة في نفوق أعداد كبيرة من الماشية وتضرر مصادر المياه، ما يزيد من وطأة المعاناة الإنسانية ويضاعف الحاجة إلى تدخل عاجل لتقديم المساعدات للناجين.