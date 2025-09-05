نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تطالب طوكيو بالاعتراف الكامل بمسؤوليتها في الحرب العالمية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات اليابانية إلى "الاعتراف الكامل بالنتائج القانونية الدولية لانتصار دول الحلفاء".

وجاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 80 لهزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن وثيقة استسلام اليابان تشكل "جزءا لا يتجزأ من النظام العالمي لما بعد الحرب في يالطا وبوتسدام".

وأكد لافروف في كلمته المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "تحث طوكيو بشكل قوي على الاعتراف بحصتها من المسؤولية عن إشعال الصراع العالمي"، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل بالتعاون مع حلفائها "أنشطة توعوية وأنشطة للحفاظ على الذاكرة العسكرية تهدف إلى الكشف أدلة جديدة على جرائم طوكيو الرسمية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الاحتفالية التي نظمتها روسيا لإحياء ذكرى انتصار الحلفاء على اليابان العسكرية، في تأكيد على موقف موسكو الثابت بأن طوكيو لم تتعامل بشكل كاف مع إرثها التاريخي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.