نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل كاف حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يرى حاليًا حاجة لاتخاذ خطوات أخرى، وذلك عقب الوقف الجزئي لتصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، بسبب الحرب في غزة.

وقال فاديفول في تصريحات لموقع "تي-أونلاين" الإخباري: "أوقفنا توريد أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة".

وتحدث الوزير عن "إشارة واضحة" أحدثت ألمانيا من خلالها أثرا تجاوز التصريحات المحضة لدول أخرى، وقال ردا عل سؤال حول هذا الأمر: "أعتبر هذا القرار كافيا في هذه المرحلة".

وقال فاديفول: "نراقب الوضع عن كثب، ونجري مناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفا جزئيا لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، عازيا ذلك إلى إعلان إسرائيل عزمها توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة.