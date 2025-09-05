العالم اليوم - كاتس يعلن "فتح باب الجحيم" في غزة وتدمير برج شاهق

انتم الان تتابعون خبر كاتس يعلن "فتح باب الجحيم" في غزة وتدمير برج شاهق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "فتح باب الجحيم على غزة"، قبيل قيام الجيش بتدمير برج المشتهى أحد أكبر المباني في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "يُسلَّم أول إشعار إخلاء إلى مبنى إرهابي شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".

وأضاف الوزير: "عندما يُفتح الباب، لن يُغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى يقبل قتلة ومغتصبو حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم تدميرهم".

وأفاد مراسلنا بمغادرة آلاف الفلسطينيين خيامهم في محيط برج مشتهى المهدد بالقصف في غرب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير تطلب إخلاء مناطق في جباليا شمال غرب غزة، والتوجه جنوبا من "وادي غزة" عبر "شارع الرشيد".

وذكرت المناشير، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل توسيع عملياته في غزة باتجاه الغرب.