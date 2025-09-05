العالم اليوم - الضربات التوراتية العشر.. رموز دينية تهيمن على جيش إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر الضربات التوراتية العشر.. رموز دينية تهيمن على جيش إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - منذ أن بدأت أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، دأبت إسرائيل على شن عمليات عسكرية في المنطقة، تصبغ عليها صبغة دينية، عبر إطلاق توصيفات لها رموز مستمدة من الكتب الدينية اليهودية.

ففور ووقوع هجوم حماس في 7 أكتوبر أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاع غزة.

و"السيوف الحديدية" لا تعد فقط اسما عسكريا، بل رمز متجذر في التراث التوراتي يرمز للقوة والحسم والقدرة على فرض السيطرة، ويُستخدم في السياق الإسرائيلي لإضفاء بعد ديني وتاريخي على العملية العسكرية.

وفي سبتمبر عام 2024، أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال" ضد حزب الله اللبناني، حيث يرمز السهم في أسفار العهد القديم إلى التعبير عن العدالة الإلهية والانتقام من الأعداء، فضلا عن رمزيته في إصابة الأهداف بدقة.

وفي ديسمبر 2024، شنت إسرائيل عملية "سهم باشان" في سوريا، حيث استهدفت خلالها مواقع عسكرية، مما أدى إلى تدمير نحو 80 بالمئة من قدرات الجيش السوري.

وسهم باشان، رمز ديني من كلمتين، السهم وهو يشير في التراث اليهودي إلى السرعة والدقة في الضرب، وباشان هي منطقة جغرافية تاريخية في الكتاب المقدس تقع شرق نهر الأردن.

ولجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جديد إلى التوراة، لتبرير وتفسير الهجمات التي تشنها إسرائيل على فلسطين ولبنان واليمن، متوعدا بتغيير المعادلات في المنطقة، حيث قال في مؤتمر صحفي في نفس الشهر: "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

كما أطلقت إسرائيل في مايو 2025 عملية أطلقت عليها اسم عربات جدعون، بهدف حسم المعركة مع حركة حماس في قطاع غزة.

واسم "عربات جدعون" مستوحى من شخصية توراتية وردت في سفر القضاة في العهد القديم، حيث قادت شخصية جدعون جيشا صغيرًا من 300 مقاتل لهزيمة جيش أكبر عددا معتمدا على "الإرادة الإلهية".

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل حربا على إيران في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" بهدف ما وصفه نتنياهو بأنه "دحر التهديد الإيراني".

واقتبس اسم العملية من نص توراتي يقول: "شعب كالأسد يقوم".

واليوم الخميس، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين بمواصلة الضربات ضدهم، وذلك بعد هجوم صاروخي جديد شنته الجماعة المدعومة من إيران.

في تهديده الأخير للحوثيين، استشهد كاتس بالضربات العشر التي وردت في الكتاب المقدس، وتحديدا في سفر الخروج، حيث تعرض فرعون مصر لسلسلة من الكوارث بعد رفضه تحرير بني إسرائيل من العبودية.

وكتب كاتس على منصة "إكس": "ضربة الظلام، ضربة الأبكار - سنكمل جميع الضربات العشر".

والضربات العشر وفق التوراة هي :