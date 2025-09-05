نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميذ يهاجم معلمته بسكين في ألمانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قام تلميذ في مدينة إيسن بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية بمهاجمة معلمته بسكين، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الجاني فر من مكان الحادث، في حين لا تزال السلطات تحقق لمعرفة ما إذا كان قد هاجم أشخاصا آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجري عملية واسعة النطاق بمشاركة فرق الأمن والإنقاذ في الموقع، وقال متحدث باسمها: "نعمل الآن في الموقع بتشكيل موسع لضمان السيطرة على الوضع".

كما قامت الشرطة بتطويق المنطقة المحيطة بالكلية، ودعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المكان، خاصة وأنه يضم مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى مجاورة، حفاظا على سلامة الطلاب والمواطنين