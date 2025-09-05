العالم اليوم - 9 مليارات دولار مبيعات آبل في الهند خلال عام

انتم الان تتابعون خبر 9 مليارات دولار مبيعات آبل في الهند خلال عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - ارتفعت مبيعات شركة آبل الأميركية للتكنولوجيا في الهند إلى معدل قياسي بلغ 9 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

ويمثل هذا مؤشرا على تزايد حجم الطلب على الأجهزة الرئيسية التي تنتجها الشركة، في الوقت الذي تعزز فيه آبل تواجدها في سوق التجزئة في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصدر، القول إن إيرادات آبل ارتفعت بنسبة 13 بالمئة تقريبا خلال العام المالي الذي انتهى في مارس الماضي، مقابل 8 مليار دولار في العام السابق عليه.

وشكل الهاتف أيفون النسبة الأكبر من المبيعات، فيما تزايد الإقبال أيضا على أجهزة كمبيوتر ماكبوك من آبل.

وتمثل هذه القفزة في المبيعات دفعة للشركة الأميركية، ومقرها ولاية كاليفورنيا، في الوقت الذي تواجه فيه ثبات مبيعات الأجهزة المحمولة حول العالم.

ورغم أن الهند مازالت تمثل حصة محدودة من حجم أعمال آبل في أنحاء العالم، تضخ الشركة الأميركية استثمارات في الدولة التي يتوقع لها أن تصبح من أسواقها الرئيسية خلال السنوات المقبلة.

وفي إطار جهودها للانتشار بأسواق التجزئة في الهند، افتتحت آبل فرعين جديدين في مدينتي بنجالور وبوني هذا الأسبوع، وتعتزم أيضا افتتاح متجر جديد في نويدا على أطراف العاصمة نيودلهي وفرع آخر في مومباي مطلع العام المقبل.

ونقلت بلومبرغ عن تارون باتاكن من مؤسسة كاونتر بوينت ريسيرش للأبحاث التسويقية، قوله إن مبيعات هواتف أيفون، التي تعتبر رمزا للوضع الاجتماعي في الهند، تبلغ حاليا 7 بالمئة من حجم السوق المحلية للهواتف المحمولة في البلاد.