العالم اليوم - ميسي يتألق في آخر ظهور على أرضه بتصفيات كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر ميسي يتألق في آخر ظهور على أرضه بتصفيات كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - اختتم ليونيل ميسي مشواره على أرضه في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بشكل رائع، بعدما أحرز هدفين في مباراته الأخيرة في التصفيات على ملعبه ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على فنزويلا اليوم الجمعة.

ولم يحدد ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، موعد اعتزاله، لكنه قال إن المباراة ضد فنزويلا ستكون آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم على أرضه.

وهيمنت الأرجنتين، بطلة كأس العالم التي تأهلت بالفعل إلى بطولة العام المقبل في أميركا الشمالية، على اللقاء منذ صافرة البداية، وصنعت فرصا عن طريق نيكولاس تاليافيكو وفرانكو ماستانتونو، لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو تصدى لها.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 39، بعدما استلم قائد المنتخب الأرجنتيني تمريرة من خوليان ألفاريز في هجمة مرتدة سريعة وسددها في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومو.

وأكملت الأرجنتين ضغطها الشرس في الشوط الثاني، وظل ميسي محور هجومها، لكن صاحب الأرض انتظر حتى الدقيقة 76 لتسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل نيكو غونزاليس تمريرة من الجهة اليسرى ليضعها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس قوية في الشباك.

وبعد 4 دقائق، اختتم ميسي تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من تياغو ألمادا.

انتهاء المشوار

وقال ميسي المتأثر بعد المباراة "أن أتمكن من إنهاء مشواري بهذه الطريقة هنا وسط شعبي هو ما حلمت به دائما".

وأضاف "لسنوات عديدة حظيت بمودة جمهور برشلونة، وكان حلمي أن أحظى بذلك في بلدي أيضا".

وعند سؤاله عن موعد اعتزاله، قال ميسي الذي سجل 36 هدفا في تصفيات أميركا الجنوبية وهو رقم قياسي "إنه ليس شيئا أحبه ولا أريده ولا أتوقعه. لكن الوقت يمضي، وقد مرت سنوات عديدة".

الأرجنتين تتصدر الترتيب

تتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية برصيد 38 نقطة، وتحل ضيفة على الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل في آخر مبارياتها في المجموعة.

وتستضيف فنزويلا، التي تحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، كولومبيا بهدف البقاء في المركز المؤهل للملحق العالمي، فيما تتأخر عنها بوليفيا بنقطة واحدة فقط.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، تقدمت البرازيل إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 28 نقطة بفوزها 3-صفر على تشيلي على ملعب ماراكانا.

وافتتح إستيفاو التسجيل، فيما أضاف لوكاس باكيتا وبرونو غيمارايش باقي أهداف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتقدمت أوروغواي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد فوزها 3-صفر على بيرو، بفضل أهداف رودريغو أجيري وجورجيان دي أرسكايتا وفيدريكو بينياس.

تراجعت الإكوادور إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد تعادلها السلبي مع باراغواي التي ضمنت ظهورها الأول في كأس العالم منذ 16 عاما.

كما ضمنت كولومبيا التأهل بفوزها 3-صفر على بوليفيا، وأحرز جيمس رودريغيز وجون كوردوبا وخوان فرناندو كوينتيرو أهداف الفريق الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 25 نقطة.