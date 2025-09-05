نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: فعلنا ما فعلناه بإيران وأحبطنا التهديد الوجودي علينا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "تل أبيب أحبطت التهديد الوجودي الذي كانت تشكله إيران على إسرائيل، محذرا من ردة فعل أخرى بناء على خطر قد يأتي من هناك.

وأضاف نتنياهو: فعلنا ما فعلناه لإيران وأحبطنا التهديد الوجودي علينا وأهمها تعطيل قدرتها على امتلاك سلاح نووي وكذلك قضينا على نواياها وخطتها بإبادة إسرائيل".

كما قال: "قضينا على مشروعهم بإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي لكن هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا مره أخرى لذلك ردة فعلنا ستكون مرتبطة بهم وكيف سيتصرفون نحن سنتصرف بناء على الخطر الذي سيأتي من هناك".

وشدد نتنياهو: "أعتقد أنه إذا كان لديهم منطق آخر واطلاع على ما يجري هنا فعليهم عدم العودة لما كان في السابق".

هذا وأعلن مسؤول إيراني رفيع يوم الخميس، أن الحكومة الإيرانية خصصت أموالا لصالح القوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية خلال الحرب مع إسرائيل.

وكانت إسرائيل هاجمت فجر 13 يونيو الماضي جوا أهدافا داخل إيران بينها منشآت نووية وعسكرية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وانتهت المواجهات في 24 يونيو بعد ضربة أمريكية لإيران أعقبتها وساطة بوقف إطلاق النار