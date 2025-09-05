نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الناطق باسم جيش الاحتلال ينشر صورة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة رفقة محمد الضيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن صورة جديدة تجمع بين عدد من أبرز قادة كتائب القسام، وعلى رأسهم المتحدث العسكري الملثم المعروف بـ«أبو عبيدة» والقائد العام السابق للجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وتعود الصورة إلى فترة ما بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها أبو عبيدة مكشوف الوجه إلى جانب قيادات أخرى بارزة.

ويأتي نشر هذه الصورة في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها تمكنت من قتل معظم هؤلاء القادة، بينما لا تزال حركة حماس تلتزم الصمت حيال ذلك.

تفاصيل الصورة المسربة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصورة تم العثور عليها خلال مداهمات لمقار حركة حماس في قطاع غزة، بعد اندلاع الحرب.

وتظهر الصورة كلًا من محمد عودة، رئيس أركان الاستخبارات في كتائب القسام ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس ومحمد الضيف، القائد العام السابق للجناح العسكري وأبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام.

وأكدت إسرائيل أن الوحيد الذي بقي حيًا من بين هذه المجموعة هو محمد عودة.

مقتل أبو عبيدة وفق الرواية الإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرًا أنه استهدف مبنى في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل حذيفة الكحلوت، المعروف باسم «أبو عبيدة» ولم تؤكد حركة حماس أو تنفي هذه الرواية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصيره الحقيقي.

وأشارت إسرائيل إلى أن الكحلوت كان يمثل "وجه حماس الإعلامي"، حيث اعتاد الظهور باللثام الأحمر المميز، ليقود جهود الدعاية والحرب النفسية، خصوصًا بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر، حين ظهر في تسجيلات مصوّرة وزعها على نطاق واسع.

الدور الإعلامي والنفسي لأبو عبيدة

حسب الرواية الإسرائيلية، لعب أبو عبيدة دورًا محوريًا في تغطية هجوم 7 أكتوبر، من خلال نشر مقاطع مصورة تظهر عملية أسر جنود ومدنيين إسرائيليين إلى داخل قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ورفع معنويات أنصار حماس.

وترى إسرائيل أن القضاء عليه يشكل «ضربة كبيرة» للجناح العسكري لحماس، بعد سلسلة من عمليات الاستهداف التي طالت قيادات بارزة مثل محمد الضيف ورافع سلامة.