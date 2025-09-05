نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسك: الناتو يسعى لإقناع الولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغط على روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكر رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أن دول حلف الناتو، أثناء مناقشة ضمانات الأمن لأوكرانيا، سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغط على روسيا.

وأوضح توسك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بعد اجتماع قادة "تحالف الراغبين" في باريس: "عندما يتعلق الأمر بضمانات الأمن التي يتعين على الدول الأوروبية تقديمها، فهناك أمور محددة للغاية تتعلق بأعداد الجنود والمعدات، والمسؤوليات المحددة للدول. الجميع أراد بشكل أساسي أن يظهر للأمريكيين كيف تفي أوروبا بوعودها، وذلك من أجل إقناع الشركاء الأمريكيين بممارسة مزيد من الضغط على ( الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ولم يكشف توسك عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين المشاركين في الاجتماع الباريسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه "ملتزم بالحفاظ على سرية محادثة القادة الخمسة مع الرئيس ترامب التي جرت بعيدا عن الإعلام".

وعقد يوم الخميس اجتماع ما يسمى بـ "تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضره أيضا فلاديمير زيلينسكي، وانضم الرئيس الأمريكي إليهم عبر رابط الفيديو.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت أن أي سيناريو لنشر قوات دول الناتو في أوكرانيا يعد غير مقبول بشكل قاطع لروسيا وينطوي على خطر التصعيد الحاد، معربة عن اعتبارها مثل هذه التصريحات تحريضا على استمرار الأعمال القتالية