بوتين يعلن إعفاء الصينيين من تأشيرات الدخول إلى روسيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بطريقة مماثلة على القرار الودي الذي اتخذته السلطات الصينية بإدخال نظام الإعفاء من التأشيرات للروس.

وخلال اجتماع على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك مع لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شكر بوتين القيادة الصينية على قرار نظام الإعفاء من التأشيرة للروس.

وقال بوتين: "أود أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى قيادة جمهورية الصين الشعبية وصديقنا الرئيس شي جين بينغ، أن روسيا سترد بالطبع بالمثل على هذا العمل الودي، وسنفعل الشيء نفسه".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون الثلاثاء الماضي أن الصين ستطبق نظاما تجريبيا لإعفاء الروس من التأشيرة لمدة 30 يوما لمدة عام اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري