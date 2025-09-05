العالم اليوم - أوبن إيه.آي ستنتج أولى شرائحها للذكاء الاصطناعي مع برودكوم

انتم الان تتابعون خبر أوبن إيه.آي ستنتج أولى شرائحها للذكاء الاصطناعي مع برودكوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:32 صباحاً - ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها لأول مرة العام المقبل بالشراكة مع "برودكوم" الأميركية لأشباه الموصلات.

وأضاف التقرير نقلا عن مصدر مطلع على المشروع أن "أوبن إيه.آي" تعتزم استخدام الشريحة داخليا بدلا من إتاحتها لعملاء خارجيين.

ولم تستطع رويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق بعد ساعات العمل.

في العام الماضي، أفادت رويترز بأن "أوبن إيه.آي" تتعاون مع "برودكوم" وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "تي.إس.إم.سي" لتطوير أول شريحة داخلية لها لتشغيل أنظمتها للذكاء الاصطناعي، مع دمج شرائح شركتي "إيه.إم.دي" و"إنفيديا" لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية.

في ذلك الوقت، درست "أوبن إيه.آي" مجموعة خيارات لتنويع مصادر الشرائح وخفض التكاليف.

وذكرت رويترز في فبراير أن "أوبن إيه.آي" تسعى لتقليل الاعتماد على "إنفيديا" في الحصول على إمدادات الشرائح عبر تطوير جيلها الأول من شرائح الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لبرودكوم هوك تان، أمس الخميس، إن الشركة تتوقع تحسنا ملحوظا في نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2026، بعدما حصلت على طلبات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من عميل جديد، دون أن يحدده.

وجاء تحرك "أوبن إيه.آي" في أعقاب جهود كل من غوغل وأمازون وميتا إذ صنعت تلك الشركات شرائح مخصصة لمعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على القدرات التكنولوجية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.