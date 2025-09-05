العالم اليوم - الهجري: لن نتراجع عن حق "تقرير المصير" ونشكر ترامب ونتنياهو

انتم الان تتابعون خبر الهجري: لن نتراجع عن حق "تقرير المصير" ونشكر ترامب ونتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - أكد الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، يوم الخميس، أن حق تقرير المصير هو "حق مقدس"، تكفله جميع المواثيق الدولية، وأنهم لن يتراجعو عنه.

وقال الهجري في كلمة له: "نؤكد أن حق تقرير المصير هو حق مقدس ولن نتراحع عنه مهما كانت التضحيات".

وطالب الهجري بالإفراج غير المشروط عن جميع المخطوفين في محافظة السويداء.

وشدد على ضرورة عودة القرى التي وصفها بـ"المسلوبة" إلى أهلها. وقال "ننتظر انسحاب "الإرهاب" من قرانا والحكومة المؤقتة تحاول طمس الجرائم".

ودعا الهجري المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات، إلى تقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعادة الإعمار في محافظة السويداء، في ظل ما وصفه بـ"الحصار الممنهج" المفروض على المنطقة.

وفي سياق حديثه، وجه الهجري شكره إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية.