أوكرانيا تسقط 84 مسيرة روسية

أوكرانيا تسقط 84 مسيرة روسيةأعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم عن إسقاط قواته الدفاعية الجوية 84 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان له بأن القوات الروسية شنّت هجمات على أوكرانيا، باستخدام 112 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميلروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وذكر البيان أن قوات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت اليوم 84 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.

وأفاد البيان بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أنه "تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة روستوف، و4 فوق أراضي منطقة كراسنودار، و2 فوق أراضي منطقة فولجوجراد، و16 فوق البحر الأسود.