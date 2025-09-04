العالم اليوم - الأردن يفرج عن 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود بطريق الخطأ

انتم الان تتابعون خبر الأردن يفرج عن 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود بطريق الخطأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - أفاد مصدر رسمي أردني لـ"دوت الخليج" بأن السلطات أعادت ثماية جنود إسرائيليين بعد توقيفهم إثر اجتيازهم الحدود الأردنية يوم 27 أغسطس.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع إن عملية اجتياز الجنود الإسرائيليين للحدود الأردنية، وقعت بتاريخ 27 أغسطس الماضي، عندما اجتاز 8 جنود الحدود لمسافة قصيرة.

وبحسب المصدر، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بتوقيف الجنود فورًا، وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة التي أظهرت أن تجاوزهم للحدود كان عن طريق الخطأ.

وأضاف المصدر أنه، وبعد استكمال الإجراءات، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية الحدود الأمنية الموقعة بين الطرفين.