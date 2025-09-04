العالم اليوم - الدوحة تستضيف مباحثات بين حماس ووزير خارجية إيران

انتم الان تتابعون خبر الدوحة تستضيف مباحثات بين حماس ووزير خارجية إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - التقى وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت حماس في بيان أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة، في ظل ما وصفته الحركة بـ"جرائم إبادة وتجويع وقتل بوسائل وحشية". كما ناقش الجانبان "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية"، بما في ذلك محاولات "تصفية الحقوق الوطنية وضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى".

وبحث الطرفان كذلك تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر وسطاء من مصر وقطر لوقف التصعيد في غزة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني على الموقف "الثابت" لبلاده تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني".